Ввод в эксплуатацию ряда новых блочно-модульных котельных и реконструкция трех действующих котельных, замена около 1500 метров трубопроводов и восстановление тепловой изоляции почти 500 метров сетей – все это было произведено в регионе в 2022 году в рамках модернизации систем тепло- и электроснабжения по государственной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области».

Также в рамках госпрограммы за счет средств областного бюджета в 17 сельских поселениях заменено свыше 900 старых уличных светильников на современные светодиодные, построено более шести километров новых линий электропередач и переключено на них почти 300 домов садоводческого товарищества «Дачный-5» в Липецке. Работы проводились с применением современного энергоэффективного оборудования, что позволило не только снизить затраты на оплату электроэнергии, но и повысить комфортность кварталов.

Управление энергетики и тарифов Липецкой области сообщает, что эта работа ведется ежегодно на системной основе и будет продолжена в 2023 году. Также продолжится социальная догазификация, осуществляемая в соответствии с поручением Президента Российской Федерации.

«Жизнь в современных домах сегодня немыслима без электрификации, газо- и водоснабжения. Если куда-то еще не пришли эти блага, это нужно обязательно исправить. Эту задачу ставит перед собой регион», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.