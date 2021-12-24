Чествование работников энергетической отрасли региона состоялось сегодня в администрации Липецкой области. Лучших тружеников с профессиональным праздником, который отмечался 22 декабря, поздравил глава региона Игорь Артамонов.

«Около 10 тысяч квалифицированных специалистов энергетического комплекса обеспечивают надежное снабжение тепловой и электрической энергией потребителей Липецкой области, – отметил Игорь Артамонов. – Ваш успешный труд, достойный искреннего уважения, вносит значительный вклад в развитие и процветание нашего региона». Руководитель области также сообщил, что заслуги липецких энергетиков в развитии жилищно-коммунальной сферы высоко оценил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Игорь Артамонов вручил представителям отрасли ведомственные и областные награды. В целом за профессиональные достижения отмечены свыше 50 человек. Глава региона поблагодарил энергетиков за плодотворное сотрудничество и пожелал всем труженикам областной энергосистемы региона здоровья, безаварийной работы, счастья и благополучия.