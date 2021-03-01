Минувшая суббота объединила работников филиала «Россети Центр Липецкэнерго» на традиционных соревнованиях по подледному лову. Мероприятие, организованное руководством и профсоюзным комитетом предприятия, состоялось на пруду с. Гудовка Липецкого района и собрало порядка 60 любителей рыбной ловли и здорового образа жизни.

Соревнования длились 4 часа. Командное первенство определялось по наибольшему суммарному весу пойманной рыбы.

Первое место заняли рыбаки Тербунского района электрических сетей (РЭС), улов которых составил 3 кг 535 г.

Второе — у команды Лебедянского РЭС с уловом в 3 кг 115 г.

Третье место завоевала команда исполнительного аппарата, которую единолично представлял начальник службы эксплуатации зданий и сооружений «Липецкэнерго» Иван Филатов. Общий вес выловленной им рыбы составил 1 кг 845 г. Он же стал безусловным победителем в личном первенстве, поймав самую большую рыбу весом 130 грамм.

Победителям были вручили денежные сертификаты на покупку спортивного инвентаря.

По окончанию торжественной части для участников соревнований был организован полевой обед с традиционной ухой.