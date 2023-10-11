Учащиеся средней школы №34 «Global» Липецка заняли третье место на межрегиональных соревнованиях «Донская осень» среди мальчиков до 12 лет в Ростове-на-Дону. Команда была сформирована из учеников спортивного класса — 3 «В», профилем которого является фехтование. Стоит отметить, что в школе у всех желающих есть возможность заниматься фехтованием.

«Примечательно, что это победа воспитанников не спортшколы, а средней общеобразовательной школы, при которой действует секция фехтования. Мы, несомненно, гордимся достижением и считаем это подтверждением того, что при школах могут действовать серьезные спортивные объединения. Спортклубы и федерации могут взять это на вооружение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Республики Северная Осетия — Алания, Республики Татарстан, Луганской Народной Республики, Краснодарского края, Воронежской, Липецкой, Московской и Ростовской областей, сообщает управление физкультуры и спорта Липецкой области.