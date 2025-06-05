Липецкие фермеры-грантополучатели представили свои бизнес-проекты

Претенденты на получение грантов среди малых форм хозяйствования представили свои бизнес-проекты. Кролики, козы, овцы, мясной и молочный КРС, перепела, осетры, пчелы, садовая земляника, малина, зерновые и масличные культуры, зелень и салаты, тыква с кабачками, чеснок и даже улиточная ферма. Всё это – проекты, которые защищали соискатели трех грантов: «Агростартап», на развитие семейной фермы и на развитие материально-технической базы сельхозкооперативов.

«В Липецкой области созданы благоприятные условия для реализации предпринимательской инициативы. Много мер поддержки предусмотрено для проектов в сферах сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и производства», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Традиционно самым востребованным в регионе стал грант «Агростартап». На него было подано 76 заявок, до участия в конкурсе допустили 57 человек из 16 районов и округов. На развитие семейной фермы было подано 6 заявок, до конкурса дошли 4 из четырех муниципалитетов. Также четыре сельхозкооператива, в основном начинающих, защищали свои бизнес проекты.

«Мы задали достаточно много вопросов претендентам, – отметила министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова. – Сколько в наличии земли, есть ли помещения и оборудование для реализации проекта. Проработаны ли рынки сбыта, где потенциальные получатели гранта планируют закупать необходимый посадочный материал и молодняк животных. Сколько работников трудоустроят и какова будет их заработная плата. В целом, чем этот проект будет полезен для жителей региона?»

Результаты отборов по всем трем направлениям будут известны 6 июня.