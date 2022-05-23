Заседания конкурсной комиссии по предоставлению грантов в сфере АПК начались в Липецкой области. Сегодня свои бизнес-проекты защищали семейные фермы и кооперативы.

«Малые формы хозяйствования вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, поэтому очень важно поддерживать аграриев, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».

Получить субсидию на развитие семейных ферм изъявили желание 16 фермерских хозяйств. После рассмотрения заявок к участию в конкурсе допущено 12 К(Ф)Х из девяти районов. На развитие семейных ферм в текущем году запланировано почти 43 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Максимальный размер гранта составляет 15 млн рублей.

Основное направление развития семейных ферм в 2022-м, как и последние два года, – это разведение крупного рогатого скота как молочного, так и мясного направления. Также есть проекты по развитию птицеводства, рыбоводства и овощеводства (картофель, чеснок, тыква и свекла). В одном из хозяйств хотят производить семена льна, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области.