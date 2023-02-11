Опыт Липецкой области по организации работы местных фермеров с большим ритейлом был отмечен на федеральной конференции «Малому бизнесу – большая полка!» в Санкт-Петербурге. Его представили заместители губернатора Липецкой области Игорь Кремнев и Сергей Курбатов.

По инициативе Игоря Артамонова в регионе с ноября 2022 реализуется проект «Агрегатор Х5». Он дает возможность производителям поставлять продукцию в крупнейшую федеральную торговую сеть с минимальными трудовыми и финансовыми затратами и рисками.

«Мы договорились с Х5 Retail Group о сотрудничестве и поддерживаем наших производителей. Продукция фермеров поступает в региональный распределительный центр, где происходит ее обработка, расфасовка и упаковка в соответствии со стандартами ретейла, затем она направляется напрямую в магазины», – рассказал Игорь Артамонов.

На первом этапе проекта «Агрегатор Х5» свою продукцию уже представили 15 липецких фермерских хозяйств, выращивающих овощи и яблоки. На сегодня более 550 тонн продукции поставляются в два распределительных центра Х5 Retail Group. Второй этап проекта стартовал в феврале 2023 года. На полки магазинов уже поступила молочная продукция, колбасные изделия, деликатесы от производителей Липецкой области.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин отметил пилотный проект Липецкой области как успешный пример для других регионов. «Благодаря данной инициативе продукция локальных производителей, пройдя предпродажную подготовку на базе агрегатора, попадает на полки магазинов. Нами был поддержан пилотный проект Липецкой области по реализации продукции фермеров через агрегатор. Это дает импульс взаимовыгодному сотрудничеству торговых сетей и сельскохозяйственных товаропроизводителей в субъектах страны. В случае успешности проекта Совет Федерации приложит все усилия по его масштабированию на другие регионы», — сказал Андрей Яцкин.

Также на конференции присутствовали председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко, президент Х5 Group, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ. Они обсудили настройку механизма взаимодействия малых форм хозяйствования с торговыми сетями, набор инструментов и возможностей для продвижения и реализации их товаров, а также систему поддержки фермерских хозяйств, чтобы они могли без препятствий продавать свою продукцию.