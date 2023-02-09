XXXIV съезд российских фермеров, в котором принимают участие главы фермерских хозяйств, руководители кооперативных объединений, представители власти, научного и экспертного сообщества из 70 регионов страны, в том числе из Липецкой области, открывается сегодня в Москве. В центре внимания участников форума в этом году – вопросы повышения роли фермерства в развитии экономики страны, выполнение стратегических задач по продовольственному обеспечению и комплексному развитию сельских территорий.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, фермерский сектор неуклонно показывает устойчивую динамику развития, увеличивает валовый сбор зерновых, картофеля, овощей, наращивает поголовье, производство молока и мяса, содействует комплексному развитию сельских территорий. В Липецкой области по итогам 2022 года самые высокие темпы роста в производстве сельхозпродукции наблюдались именно в КФХ и у индивидуальных предпринимателей. В прошлом году индекс производства в этом секторе составил 127,4%.

«Очень важно поддерживать фермеров, ведь они вносят значительный вклад в аграрную экономику региона, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания новых крестьянских фермерских хозяйств».

В 2022 году липецкие фермеры произвели сельхозпродукции на 45,4 млрд рублей. Их доля в производстве составила свыше 23%. «Активному развитию малого бизнеса на селе способствует система господдержки, направленная на развитие сельхозпроизводства в малых формах хозяйствования, – отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – В прошлом году на эти цели было направлено свыше 234 млн рублей. В нынешнем эта поддержка возрастет более чем на 40% и составит 331 млн рублей».