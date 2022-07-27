Уборка чеснока продолжается в кооперативе «Яркая заря» Тербунского района. Фермеры Коротковы — одна из немногих семей в регионе, выращивающих чеснок в промышленных масштабах. Супруги организовали вместе с соседями сельскохозяйственный кооператив. Поначалу выращивали овощные и зерновые культуры, а потом сделали ставку на озимый чеснок. «Культура эта неприхотливая, для ее выращивания не нужны особые условия. Зато спрос высокий. Многим произво­дителям пищевых продуктов, будь то колбасные или консервные цеха, требуются большие объемы чеснока. Так что направление перспективное, а конкурентов здесь пока не так много», — утверждает Елена Короткова.

«Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».

В 2019 году кооператив «Яркая заря» победил в конкурсе на получение грантов. На полученные средства купили трактор и технику для выращивания и подработки чеснока. И уже осенью Коротковы посадили первую партию сортового озимого чеснока «Шадейка». Посадочный материал они приобрели у оригинатора в Перми. В 2020 году тербунские кооператоры собрали семь тонн чеснока с гектара. Излишки продали в соседние регионы, все остальное пошло на следующую посадку. В перспективе в «Яркой заре» планируют организовать переработку овощей и пряностей, наладить выпуск специй и продавать конечный продукт напрямую потребителю.