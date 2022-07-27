Уборка чеснока продолжается в кооперативе «Яркая заря» Тербунского района. Фермеры Коротковы — одна из немногих семей в регионе, выращивающих чеснок в промышленных масштабах. Супруги организовали вместе с соседями сельскохозяйственный кооператив. Поначалу выращивали овощные и зерновые культуры, а потом сделали ставку на озимый чеснок. «Культура эта неприхотливая, для ее выращивания не нужны особые условия. Зато спрос высокий. Многим производителям пищевых продуктов, будь то колбасные или консервные цеха, требуются большие объемы чеснока. Так что направление перспективное, а конкурентов здесь пока не так много», — утверждает Елена Короткова.
«Очень важно поддерживать аграриев, ведь они вносят значительный вклад в экономику региона, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Оказывая им помощь, государство создает условия для создания, расширения и модернизации производственной базы новых крестьянских фермерских хозяйств».
В 2019 году кооператив «Яркая заря» победил в конкурсе на получение грантов. На полученные средства купили трактор и технику для выращивания и подработки чеснока. И уже осенью Коротковы посадили первую партию сортового озимого чеснока «Шадейка». Посадочный материал они приобрели у оригинатора в Перми. В 2020 году тербунские кооператоры собрали семь тонн чеснока с гектара. Излишки продали в соседние регионы, все остальное пошло на следующую посадку. В перспективе в «Яркой заре» планируют организовать переработку овощей и пряностей, наладить выпуск специй и продавать конечный продукт напрямую потребителю.