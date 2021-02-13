Специалисты «Газпром газораспределение Липецк» в 2020 году провели более 340 тыс. технических обслуживаний внутридомового газового оборудования. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, удалось сохранить высокий уровень допуска газовиков в квартиры и домовладения жителей Липецкой области – на уровне 73,48% от запланированного объема.

Это связано с тем, что в период пандемии подход к работам по ТО ВДГО в компании был изменен: ТО ВДГО проводилось строго по согласованию с абонентом, а подать заявку на проведение технического обслуживания стало возможно с помощью дистанционных сервисов через сайт компании, где заработала кнопка «Вызов слесаря».

Абонентам, по разным причинам не предоставившим допуск к газовому оборудованию, было направлено порядка 121 тыс. уведомлений с просьбой согласовать по телефону или через дистанционные сервисы день и время визита специалиста компании. Более половины из них откликнулись, и ТО ВДГО было сделано.

Своевременное проведение технического обслуживания внутридомового газового оборудования – это лучшая профилактика возможных инцидентов, связанных с использованием газа в быту. Все мероприятия проводились с соблюдение санитарных норм: сотрудники компании были обеспечены средствами индивидуальной защиты, проинформированы о симптомах коронавирусной инфекции и перед работой в обязательном порядке проходили медицинский осмотр.