В январе-феврале 2023 года специалисты «Газпром межрегионгаз Липецк» проверили около 26 тысяч домовладений и выявили 220 нарушений в работе приборов учета газа, а также шесть незаконных подключений к газовым сетям. По результатам проверок потребителям доначислена к оплате 461 тыс. рублей.

При проверке специалисты компании осматривают внешний вид газопровода у домовладения, ищут возможные незаконные врезки, проверяют наличие необходимой документации на газификацию. При осмотре счетчика обращают внимание на сохранность стекла, заводских пломб, корпуса, а также проверяют работоспособность прибора.

Проверки проводятся для обеспечения достоверности учета газа систематически. За 2022 год проведено около 140 тысяч проверочных мероприятий, в результате которых с потребителей взыскано около 2,3 млн рублей.

«Контроль фактического потребления населением газа позволяет выявлять абонентов, у которых приборы учета определяют расход газа некорректно. Причинами некорректной работы может быть намеренное вмешательство в работу счетчика или его неисправность. Вмешательства в работу прибора учета небезопасно, поскольку может привести к утечке газа. Угрозу безопасности также несут несанкционированные подключения к газовым сетям, с которыми мы систематически боремся», — отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» Юрий Гончаров.