Младший сержант Вадим Зайцев, лейтенанты Александр Бьелич и Владимир Кунцевич указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, посмертно награждены орденом Мужества. В Областном центре культуры, народного творчества и кино на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества, высокие награды родителям военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, вручил губернатор региона Игорь Артамонов.

Рядовой Дмитрий Дедов, получивший ранение, отмечен медалью «За отвагу», еще девять липчан за безупречное исполнение служебного и воинского долга награждены областными наградами. На торжество собрались почти 600 человек, среди них представители власти, общественности, силовых структур, кадеты и школьники.

Поздравляя жителей Липецкой области, избравших своей профессией защиту Родины, губернатор подчеркнул, что наша страна всегда славилась силой духа россиян и воинским братством. «Сегодня у нас опять хотят отнять независимость, – сказал Игорь Артамонов. – Опять хотят разрушить нашу страну. Но Россия имеет право быть сильной, об этом в послании Федеральному собранию сказал глава государства Владимир Путин. Наша доблестная армия и флот не позволят свершиться иному. Липчане с честью выполняют свой воинский долг, продолжая победные традиции отцов, дедов и прадедов».

Губернатор региона пожелал солдатам и офицерам, ветеранам Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, мобилизованным и добровольцам, а также всем, кто любит Родину и уважает ее великую историю, здоровья и благополучия, мира и любви, успехов в несении службы и в деле патриотического воспитания молодежи.