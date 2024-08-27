Сразу три города из Липецкой области победили во Всероссийском конкурсе по благоустройству, который проводится в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Одними из лучших в стране признаны проекты Ельца, Лебедяни и Чаплыгина. На реализацию представленных концепций города получат федеральное финансирование.

В Ельце будет благоустроен берег реки Быстрая Сосна. Появится место для пляжного отдыха, скейт-парк и спорткластер с площадками для игр в волейбол, теннис, городки.

Новый пешеходный маршрут будет создан в Лебедяни. В основе проекта идея «Обновляя, сохраняем», которая предполагает элементы навигации и информационные стенды об истории города. Входную группу Городского парка восстановят по историческим фотографиям, установят ротонду, сцену, амфитеатр с навесом, качели. Расширится зона детской площадки, спортивную площадку перенесут в тихую зону парка.

В Чаплыгине обновят улицу Московскую и одноимённый переулок. Благоустройство планируют начать от железнодорожного вокзала, где гостей города будет встречать арка «Ворота в Раненбург», а вблизи автостанции появится детская крепость в которой отразят элементы из наброска крепости Ораниенбург Петра I. В сквере у Молодёжного центра появится место для выступлений с небольшой сценой. Напротив швейной фабрики планируют установить инсталляцию «Швейная машинка». Благоустроить хотят и сквер Память поколений, где тоже появятся арт-объекты и фотозоны. На всем протяжении благоустраиваемой территории посадят десятки новых деревьев, сотни цветов и многолетних кустарников.

«Все проекты мы готовили с учётом мнения жителей. Спасибо вам, друзья, за любовь к малой родине и участие в её изменении к лучшему», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя победу липецких городов в федеральном конкурсе.