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Липецкие госавтоинспекторы за пять месяцев этого года оштрафовали более 341 тыс. правонарушителей

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За пять месяцев 2021 года сотрудники Госавтоинспекции региона оштрафовали 341811 правонарушителей, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области. В тот же период в отношении 19 правонарушителей, не оплативших штраф вовремя, применено наказание в виде административного ареста, 2533 – оштрафованы в двукратном размере неоплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, а 22 – назначено наказание в виде обязательных работ.

До  25 июня в Липецкой области проходит профилактическая акция, направленная на добровольное погашение задолженностей по административным штрафам, во время которой сотрудники ГИБДД совместно с представителями Федеральной службы судебных приставов проводят целый комплекс мер. Инспекторы ДПС непосредственно при несении службы каждого остановленного ими водителя проверяют по базе данных на предмет наличия у него просроченных штрафов. Должникам рассказывают о необходимости своевременной оплаты штрафов за административные правонарушения, а также напоминают о возможности уплаты половины суммы штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении. Кроме того, со злостными нарушителями проводится адресная работа. В Липецкой области есть должник, накопивший более 500 задолженностей, свыше 100 неоплаченных штрафов – у 70 жителей нашего региона, более 50 – у 155 человек. 

Госавтоинспекция напоминает, что штрафы оплачивать необходимо своевременно. В противном случае можно не только заплатить вдвое больше, но и оказаться под арестом. В соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

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