Липецкие гостиницы должны пройти процедуру полной самооценки до 1 сентября

Министерство экономического развития Липецкой области напоминает владельцам гостиниц, санаториев, баз отдыха и кемпингов: до 1 сентября необходимо обеспечить оценку соответствия требованиям к типу средства размещения. Самооценку необходимо пройти даже тем, кто уже был перенесен в реестр Росаккредитации из предыдущего реестра.

Процедура самооценки предусмотрена новой системой классификации средств размещения и других объектов, которая начала работать в России с 1 января 2025 года. Она регулирует качество услуг не только в гостиницах, но и в кемпингах, глэмпингах, базах отдыха. При этом новая система не затрагивает жилые помещения, детские оздоровительные лагеря, реабилитационные и медицинские учреждения, религиозные объекты, а также фермерские хозяйства.

Классификация новых объектов размещения осуществляется в два этапа. На первом этапе представитель объекта проходит процедуру самооценки: самостоятельно проверяет соответствие установленным требованиям, заполняет контрольный чек-лист, фотографирует подтверждающие документы и загружает всю информацию на специализированную цифровую платформу, разработанную Росаккредитацией. Прохождение этого этапа обязательно для законной деятельности объекта в качестве средства размещения.

Второй этап — получение категории от одной до пяти «звёзд» — носит добровольный характер. Для этого необходимо обратиться в аккредитованную организацию, которая проведёт проверку объекта и присвоит ему соответствующую категорию на основании качества и перечня предоставляемых услуг.

Если процедура самооценки не будет пройдена в установленный законом срок, грозит ответственность в соответствии со статьей 14.39 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Министерством экономического развития Липецкой области в ближайшее время будет проведена работа по направлению предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.

«Липецкая область стремится к улучшению инфраструктуры гостеприимства. Соблюдение всех установленных норм и правил – важнейшее для этого условие, поскольку это дает гарантии качества услуг», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.