Гребцы липецкой Областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва завоевали 10 медалей различного достоинства чемпионата России по академической гребле спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Анна Пискунова и Антон Воронов стали чемпионами в классе PR3 mix 2x (двойка парная) и завоевали еще одно золото в классе PR3 mix 4+ (четверка с рулевым) вместе с Дмитрием Шульгой.

Алёна Затонская стала первой в классе PR1 W1x (одиночка) и бронзовым призёром в классе PR2 W1x (одиночка). Арина Родионова и Игорь Пронин финишировали вторыми в классе PR2 mix 2х (двойка парная). В классе PR3 М 1x (одиночка) серебро завоевал Владимир Бураков, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области

Заезды паралимпийцев проходили на дистанции 2000 метров на гребном канале «Москва». Медали разыграли среди 32 спортсменов из семи российских регионов. «Липецкая гребная школа имеет сильные традиции, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Наши спортсмены-паралимпийцы неоднократно подтверждали свое мастерство и продолжают стремиться к достижению самых высоких целей, достойно представляя Липецкую область на престижных турнирах».