Липецкие спортсмены отличились на проходящем в Казани чемпионат России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе распашной четверки с рулевым (класс PR3mix4+) золото завоевали Анна Пискунова и Евгений Борисов, а в заезде женских одиночек (класс PR1) победу одержала Алена Затонская.

Виктория Лаврентьева и Юлия Черноусова стали обладательницами серебряных медалей в составе распашной четверки с рулевым (класс PR3mix4+), аналогичного результата добилась Анастасия Рожкова в заезде женских одиночек (PR1). Всего в ходе турнира, который завершится сегодня, более 50 спортсменов разыграют медали в семи видах программы, сообщает LipetskMedia.

Сфера физической культуры и спорта является важной составной частью стратегии социально-экономического развития Липецкой области, реализуемой органами власти под руководством главы региона Игоря Артамонова. В области ежегодно увеличиваются возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. «Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю региона, особенно молодежи», – подчеркивает Игорь Артамонов.