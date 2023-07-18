Представители Липецкой области отличились в Бресте, где завершился Открытый чемпионат Республики Беларусь по гребному спорту. Более 200 спортсменов соревновались в шести классах лодок: одиночка, двойка парная, четверка парная, двойка без рулевого, четверка без рулевого, восьмерка с рулевым. Липецкие гребцы в составе сборной России завоевали 10 медалей — четыре золотых, три серебряных и три бронзовых, сообщили в региональном управлении физической культуры и спорта.

«Липецкие гребцы всегда выступают на высоком уровне, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Мы уделяем особое внимание подготовке и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь Липецкой области и нашей страны на турнирах самого высокого ранга».