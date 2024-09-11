Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с парагребцами Антоном Вороновым и Анной Пискуновой. Спортсмены – участники Паралимпийских игр в Токио-2020, неоднократные победители всероссийских соревнований.

На чемпионате страны по академической гребле среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который проходил с 29 июля по 1 августа в Москве, наши спортсмены завоевали первое место в смешанной парной двойке (PR3mix2x). Антон и Анна показали результат в 7 минут 11 секунд, превзойдя лучшее время Паралимпиады-2024 в Париже в этом классе – 7 минут 26 секунд. В областном департаменте физкультуры и спорта отмечают: липчане могли составить конкуренцию лучшим парагребцам мира, однако на соревнования ребят не допустили.

«Многие спортсмены, я в том числе, мы общаемся со своими зарубежными коллегами. Они тоже этим недовольны. Говорят, когда ты гоняешься, соревнуешься с лидерами, с сильнейшими, тогда и сам растешь. А когда нет сильной конкуренции, даже у лидеров результаты стоят на месте», – комментирует Антон Воронов. «Я думаю, нужно выступать и не терять эту возможность, эту связь с мировым спортом. У нас хорошая река, хорошее оборудование, лодки, отличная база — одна из лучших», – считает Анна Пискунова.

На встрече с главой региона звучали поздравления в адрес Ирины Барановой. 18-летняя усманка взяла серебро на чемпионате мира по гиревому спорту в Кыргыстане в августе. Девушка подняла гирю 201 раз. На встрече с губернатором Ирина отметила, что результат, показанный ею на помосте международных соревнований, уступает её личному рекорду в 221 подъём. После чемпионата мира у девушки был непродолжительный отдых. Сейчас она вместе с отцом и тренером Павлом Барановым уже составила программу занятий для участия в очередных состязаниях. «Новый сезон начался, старт через три месяца. Надо готовиться», – отмечает Ирина.

Спортсмены награждены юбилейной медалью «70 лет Липецкой области». «Результаты ребят говорят сами за себя: мировой уровень, высочайшее спортивное мастерство. Я благодарен тренерам, подготовившим ребят к состязаниям. Проделана колоссальная работа», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.