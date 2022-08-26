Соревнования по гребному спорту в рамках Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов стартуют в Казани с участием представителей Липецкой области. Заезды пройдут на олимпийской дистанции 2000 метров по прогрессивной системе в классах, включенных в программу Олимпийских игр (одиночки, двойка распашная и парная, четверка распашная и парная, восьмерка). Всего в стартах примут участие около 400 сильнейших гребцов из 20 регионов страны.

Липецкую область на соревнованиях представляют 16 воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта. Сопровождают спортсменов заслуженные тренеры России Анатолий Михайлов и Владимир Чуйков. Одной из представительниц прекрасного пола в команде является Елизавета Корниенко, мастер спорта международного класса, победительница первенства мира среди молодежи до 23 лет, многократная победительница и призер чемпионатов и первенств России. Только в этом сезоне спортсменка завоевала золото и серебро чемпионата России, бронзу Кубка России, золото Кубка России по гребле-индор. Шесть спортсменов сборной в этом году получили звание «Мастер спорта России».

«Команда у нас собралась отличная, все спортсмены – профессионалы с опытом выступления на соревнованиях различного уровня. Ребята уже показали хорошие результаты в этом сезоне, продемонстрировав отличную подготовку и командную работу. Не буду загадывать на будущее, спортсмены у нас талантливые, настрой хороший», – отметил тренер сборной Владимир Чуйков.

Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов проходит с 10 августа по 2 октября. Всего в состязаниях примут участие более 9 тысяч атлетов из 85 российских регионов. В их числе и представители Липецкой области. В программу включены соревнования по 39 видам спорта. «Особое внимание в области уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Сегодня представители Липецкой области – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.