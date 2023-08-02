Гребцы Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта принесли в копилку сборной России 20 медалей первенства Республики Беларусь – 13 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

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Открытое первенство Республики Беларусь по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 19 лет проходило в Заславле с 27 по 29 июля. Соревнования собрали около 230 спортсменов. Спортсмены соревновались в нескольких классах лодок: одиночка, двойка парная, двойка без рулевого, четверка парная, четверка без рулевого, восьмерка с рулевым.

«Отличный результат наших спортсменов и тренеров. Школа водных видов спорта в Липецке имеет славную историю. Очень радует, что она сохраняет свои традиции и продолжает готовить спортсменов высокого уровня», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.