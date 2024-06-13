Сборная Липецкой области заняла второе место в командном зачете на Всероссийских соревнованиях по гребному спорту среди юношей и девушек до 17 и 15 лет «Коломенская регата». На протяжении двух дней 241 спортсмен из семи регионов России боролись за медали.

В итоге липчане завоевали награды в 13 номинациях. Среди юношей и девушек до 15 лет на дистанции 500 метров в двойке парной победителями стали Анастасия Завгородняя и Мария Пожидаева. У Софии Потаповой и Марии Слюсарь – бронза. В одиночке Екатерина Погонина стала второй. Среди юношей и девушек до 17 лет на дистанции 1000 метров в одиночке обладателями специального приза от председателя Союза ветеранов Афганистана В. И. Луценко стали Вадим Пышкин и Тимофей Гурдин.

В категории двойка без рулевого специальные призы Памяти организатора соревнований, первого директора СШОР Александра Николаевича Шарапова, победителя Спартакиады СССР получили: Глеб Шульга и Илья Ведилин, Алексей Шацких и Лев Рощупкин, Матвей Водопьянов и Ярослав Синицын. В четверке с рулевым: Варвара Фурсова, Мария Шаталова, Анастасия Завгородняя, Маргарита Татьянина и Таисия Литовкина; Анастасия Осипова, Арина Огнева, Карина Дудко, Диана Магамадова и Илья Рзаев; Матвей Водопьянов, Ярослав Синицын, Алексей Шацких, Лев Рощупкин и Иван Антонов; Глеб Шульга, Всеволод Тумашевский, Егор Чернышов, Илья Ведилин и Илья Рзаев. В четверке парной: Тимофей Гурдин, Александр Щеголь, Станислав Клейменов и Вадим Пышкин.

«Второе место – это высокий результат, но есть куда стремиться. Уверен, теперь ребята поставят цель подняться на самый верх и сумеют это сделать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.