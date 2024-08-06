Воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта завоевали 18 медалей на Чемпионате России и Кубке братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ. Это пять золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград. Соревнования проходили в Москве с 30 июля по 3 августа. За 35 комплектов медалей боролись более 500 спортсменов из Российской Федерации и Беларуси.

«Награды стимулируют спортсменов к новым достижениям. Конечно же, будем создавать все условия в регионе, чтобы они могли совершенствовать свои навыки, добиваться большего и повышать узнаваемость Липецкой области, как субъекта, где спорт доступен и популярен», – не раз отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.