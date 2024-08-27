Липецкие гребцы заняли первые и вторые места на первенстве России по гребному спорту среди юношей и девушек до 19 лет. Оно проходило в Казани. Соревнования собрали более 400 сильнейших молодых гребцов из 16 субъектов Российской Федерации. Липецкую область на соревнованиях представили воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта.

Призовые места разделили:

Четверка с рулевым, девушки. 1 место – Виктория Кладова, Евангелина Кирьянова, Карина Дудко, Диана Магамадова, р. Анастасия Якубович

Четверка с рулевым, юноши. 1 место – Матвей Водопьянов, Алексей Шацких, Ярослав Синицын, Лев Рощупкин, р. Илья Рзаев; 2 место – Андрей Брыксин, Глеб Шульга, Илья Ведилин, Кирилл Шарненков, р. Анастасия Якубович

Четверка без рулевого, юноши. 2 место – Владимир Пожидаев, Денис Сычев, Кирилл Ганьшин, Матвей Тамилин

Восьмерка с рулевым, юноши. 2 место – Владимир Пожидаев, Кирилл Ганьшин, Денис Сычев, Матвей Тамилин, Андрей Казьмин, Данил Торопынин, Иван Полунин, Николай Санкевич, р. Анастасия Якубович.

«Спорт и физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.