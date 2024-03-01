Уникальную для нашего региона операцию провели пациенту Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 рентгенэндоваскулярные хирурги регионального сосудистого центра – стентирование ранее установленного стента в шунт коронарной артерии. Это современная малотравматичная операция на сосудах с атеросклеротическими изменениями, направленная на восстановление просвета артерий, чаще всего – коронарной артерии. Раньше такие сложные операции делали только в федеральных центрах.

72-летний пациент был госпитализирован в кардиологическое отделение с сильными болями в грудной клетке. Проблемы с сердцем беспокоили его давно. 10 лет назад мужчина перенес аортокоронарное шунтирование, а летом прошлого года в одном из федеральных центров ему было проведено стентирование шунта коронарной артерии.

Медики регионального сосудистого центра БСМП №1 провели коронарошунтографию, которая выявила проблемы с ранее имплантированным стентом в шунт. В результате было принято решение провести операцию и поставить стент с лекарственным покрытием в ранее стентированный шунт. Операция требовала высокого мастерства хирурга. С этой задачей справился заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения врач по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению Иван Трубицын.

Через три часа после операции пациент вернулся к своей прежней двигательной активности, боли в груди перестали его беспокоить. Спустя пять дней мужчину выписали домой. Самочувствие пациента хорошее и не вызывает опасения.

«Липецкая медицина демонстрирует отличные результаты, а врачи, осваивающие передовые методы лечения, заслуживают особого восхищения. Модернизация регионального здравоохранения, безусловно, будет продолжена. Этот процесс должен идти постоянно, чтобы медучреждения региона и оказываемые ими услуги соответствовали современным стандартам», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.