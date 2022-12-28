Благодаря профессионализму специалистов отделения травматологии и ортопедии липецкой Областной детской больницы, которые в течение последних пяти лет активно практикуют артроскопическую малоинвазивную хирургию, 17-летний футболист из Липецка получил возможность продолжить профессиональную карьеру. Во время футбольного матча парень получил серьёзную травму. Липецкие врачи не только поставили его на ноги, но заверили, что он сможет вернуться в спорт.

Всего в 2022 году в отделении травматологии и ортопедии стационара Областной детской больницы высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 50 юных пациентов. Сегодня липецкие медики применяют современные биодеградируемые имплантаты (винты, пластины, сетки), которые используются для выравнивания и фиксации при переломах, остеотомии, артродезах и полностью рассасываются в организме в течение 2-4 лет и малоинвазивные (без существенной кровопотери) методы лечения патологии суставов. Также врачи оперируют детей и подростков с использованием новейшей артроскопической стойки с 4К-разрешением.

Результаты таких операций во многом зависят не только от современных технологий, оборудования и качества имплантов, но и от навыка и опыта врачей. Всё это позволяет хирургам и ортопедам оказывать помощь детям на уровне федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга, подчёркивают в управлении здравоохранения липецкой области.

Имея большой опыт, специалисты областной детской больницы регулярно проводят обучающие мастер-классы для врачей из других клиник России. Обмен знаниями включает в себя не только теорию, но и непосредственно операцию, во время которой приезжие специалисты под контролем наших врачей отрабатывают полученные навыки прямо на месте.

«На модернизацию и переоснащение медицинских учреждений в регионе ежегодно выделяется значительное финансирование, а наши медики постоянно совершенствуют своё мастерство, спасая жизни, возвращая людей к полноценной жизни. Мы строим новые больницы и поликлиники, продвигаемся в решении кадрового вопроса в здравоохранении, это особенно важно для обеспечения доступности медицинской помощи и повышения её качества», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.