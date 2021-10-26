Администрация Липецкой области и московское «Динамо» подписали соглашение о спортивном сотрудничестве, целью которого является совместная подготовка хоккеистов в возрасте от 5 до 17 лет и различных специализациях с использованием динамовской системы тренировок. Меморандум подписали заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко и президент ХК «Динамо» Виктор Воронин.

«Хоккей в регионе очень развит, липчане любят этот вид спорта, активно им занимаются и болеют за любимые команды. Нам очень приятно заключить это соглашение в символичный и юбилейный для клуба год. Тем самым мы дадим возможность нашим молодым ребятам совершенствовать свои навыки и стать конкурентоспособными на российском уровне», — отметил Александр Рябченко.