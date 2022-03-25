Региональный этап XI всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд состоялся в Липецкой области. Соревнования проходили в дивизионах «Любитель 40+» и «Лига Надежда». Участниками турнира стали 16 команд со всего региона.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, первое место и путевку на фестиваль в Сочи получила команда «Гринн Хилл» из Липецка, на втором месте – ЛХК «Сенцово» (Липецкий район), на третьем – команда «Липа» (Липецк). Увлеченный спортом глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность проведения в регионе самых разных турниров для популяризации спорта и здорового образа жизни. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.