В регионе

Липецкие хозяйства собрали 700 тонн садовой земляники

4 часа назад

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Садовую землянику в промышленных масштабах в Липецкой области собирают пять хозяйств в Долгоруковском, Лебедянском и Усманском районах. Уборочная площадь под этой ягодой в регионе превышает 130 гектаров. На начало текущей недели получено 700 тонн.

В Усманском районе приступают к сбору вишни. Также вишневые сады есть в Воловском районе. Эта косточковая культура занимает около 25 гектаров, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. «Что касается малины, то в крупных хозяйствах она в основном ремонтантная и поспевает позднее. Ее собирать аграрии начнут ближе к августу», – уточнили в управлении.

Всего малиной в области занято около 16 гектаров. В промышленных масштабах она выращивается в Долгоруковском, Измалковском, Лебедянском и Усманском районах. Также в Лебедянском и Измалковском районах в хозяйствах спеет чёрная смородина. Она размещена на 80 гектарах. «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом в России, потому что отличаются высоким качеством», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

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