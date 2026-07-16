Липецкие и тульские предприниматели обменялись опытом в сфере бизнеса

Социальные предприниматели и производственные компании Тульской области с бизнес-миссией посетили Липецкую область. В центре «Мой бизнес» состоялся круглый стол, за которым встретились бизнесмены из двух регионов, работающие в образовании, творчестве и социальной сфере. Участники искали партнеров для совместных проектов, выясняли, как эффективно пользоваться мерами господдержки.

Также гости из Тулы посетили Липецкую торгово-промышленную палату. Представители компаний провели B2B-переговоры, в ходе которых обсуждались возможности сотрудничества, обмена технологиями и расширения поставок между регионами. Кроме того, туляки побывали на предприятиях ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» и ООО «Липецкпиво», в «Технопарке-Липецк» и культурном пространстве «Липецкие ремесла», где своими глазами увидели, как живут и работают местные предприниматели.

«Липецкая область всегда открыта к диалогу и обмену опытом с другими территориями. В бизнесе взаимное партнерство почти всегда ведет к укреплению позиций на рынке и репутации», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Меры поддержки малого и среднего предпринимательства реализуются центром «Мой бизнес» Липецкой области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой — правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.