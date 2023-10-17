Липецкая область укрепляет сотрудничество с Турцией. Делегация из провинции Сакарья посетила наш регион с ответным деловым визитом. Как сообщили в Липецкой торгово-промышленной палате, приехала делегация бизнесменов, руководителей ассоциаций, которые занимаются транспортом, туризмом, переработкой металла, станкостроением.

С липецкими предпринимателями гости встретились за круглым столом в центре «Мой бизнес». Участие приняли представители липецких компаний ООО «Стальной Лев», ООО «Экспресс-Липецк», ООО «Магазин путешествий», ООО «Партнёр», ООО «Инновелд», Боринская Мебельная фабрика, ООО «Мистраль» и других. Обсуждали торговый оборот, инвестиции, налаживание кооперационных связей. В числе перспективных сфер сотрудничества обозначались, в частности, поставки транспорта и спецтехники. Рассматривались возможности для совместных производственных проектов и инвестиций в самые разные направления.

Также гости побывали на площадке особой экономической зоны «Липецк», посетили несколько предприятий, познакомились с условиями для иностранных резидентов и обещали всю полученную информацию распространить среди своих предпринимателей. Их в провинции Сакарья более 20 тысяч. В рамках бизнес-миссии торгово-промышленные палаты обеих сторон подписали соглашение о сотрудничестве. Документ фиксирует курс на расширение взаимодействия в торгово-экономической и технических сферах.

«Липецкая область является инвестиционный привлекательной территорией как для российских предпринимателей, так и иностранных. У нас хорошая деловая репутация, которую мы намерены поддерживать за счет исполнения всех обязательств, на которые даем согласие, и ведения честного бизнеса», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Напомним, в августе представители Липецкой области презентовали экономический потенциал региона в турецкой провинции Сакарья. Организатором выступил «Центр поддержки экспорта Липецкой области» (структурное подразделение центра «Мой бизнес»). Бизнес-миссию возглавил президент Липецкой торгово-промышленной палаты, директор центра АНО «ЦПЭ Липецкой области» Анатолий Гольцов.