Глава региона Игорь Артамонов провёл встречу с руководителями предприятий производственного сектора Липецкой области. Обсуждались вопросы импортозамещения и меры поддержки, которые может предоставить регион.

Руководители ряда компаний заявили, что уже фактически независимы от импорта.

К примеру, перестроился Грязинский культиваторный завод и освоил выпуск комплектующих, которые раньше поставлялись из Италии.

А предприятие «Прицеп центр» полностью независимо от зарубежных поставок – все материалы отечественного производства. Компания планирует выходить на рынки ближнего зарубежья.

Производитель стального ёмкостного оборудования для пищевой, химической и фармацевтической промышленностей «ЕТМ-ИНСТАЛЕЙШЕН» также работает только с российским сырьём. Руководитель компании Павел Сушков заявил, что предприятие способно существенно нарастить объёмы производства, но пока продукция не приобрела широкую известность. Предприниматель обратился к главе региона с просьбой оказать поддержку в продвижении липецкого продукта.

«Это очень своевременное замечание и предложение. Уже сейчас на сайте центра «Мой бизнес» создается биржа импортозамещения, где может быть размещена информация о продукции липецких компаний с целью поиска каналов сбыта. Проработаем вопрос с Минпромторгом, чтобы в масштабах страны активнее представлять нашу продукцию», – ответил Игорь Артамонов.

В ходе встречи представители нескольких компаний пожаловались на нехватку кадров, например, сварщиков и швей. Глава региона подчеркнул, что этот вопрос легко решаем, если предприятия проявят участие.

«Мы активно перестраиваем работу наших техникумов и колледжей. Учебные заведения готовы перестраиваться под запросы потенциальных работодателей. Готовьте свои предложения – будем решать», – сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, руководитель области рассказал предпринимателям, что докапитализированы фонды поддержки малого бизнеса и развития промышленности. В общей сложности на поддержку предприятий заложено больше миллиарда рублей. Предусмотрены и гранты, и льготное кредитование.

«Сегодня прозвучали интересные бизнес-идеи, многие из которых имеют хорошее будущее. Мы непременно поддержим тех, кто планирует развиваться, и даст людям рабочие места», – подытожил глава региона.