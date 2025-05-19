Липецкие ИТ-специалисты могут получить льготную ипотеку

Липецкие ИТ-компании должны подтвердить участие в программе льготной ИТ-ипотеки до 20 мая 2025 года. Для этого они должны направить в Федеральную налоговую службу согласие на раскрытие налоговой тайны. Это позволит их сотрудникам воспользоваться льготной ИТ-ипотекой в 2025 году.

Для участия в программе организации должны заполнить по инструкции форму согласия, указав код 10062. ИТ-ипотека — ключевой инструмент поддержки специалистов сектора. В Липецкой области 247 ИТ -компаний, включая крупных игроков: «Региональные Системы Комплексной Безопасности», ГСКС «Профи», «МедСофт», «Симплекс», «Фьюжнсофт». В них работают несколько тысяч сотрудников.

Программа ИТ-ипотеки действует с 2023 года и направлена на укрепление кадрового потенциала российской IT-отрасли. «Поддержка ИТ-отрасли — один из ключевых приоритетов для Липецкой области. Льготная ипотека — это не только социальная гарантия для специалистов, но и шаг к укреплению кадрового потенциала региона» – неоднократно подчеркивал губернатор Игорь Артамонов.