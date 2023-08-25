Разработчики информационных технологий Липецкой области встретились с представителями малого и среднего предпринимательства в рамках очередного этапа конкурса на лучшие IT и инновационные решения. Конкурс проводит управление экономического развития Липецкой области совместно с Центром «Мой бизнес» с целью развития инновационного бизнеса.

Среди компаний, принявших участие во встрече, — строительные, кондитерская и медицинская организации. От них в банк потребностей поступили заявки на автоматизацию процессов, а также на создание сайта для получения и обработки заказов. IT-специалисты представили решения заявленных задач и определили точки дальнейшего взаимодействия и сотрудничества. Один из участников Сергей Колмагоров выступил с самостоятельным проектом. Он предложил создать в регионе центр хранения и обработки данных, где предприниматели могли бы арендовать серверные мощности и получать круглосуточную поддержку. «У региона есть хорошие команды IT-специалистов, способные предложить бизнесу инструменты для более эффективной и продуктивной работы. Необходимо помочь предпринимателям найти точки соприкосновения с программистами для коммуникации», — считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщает управление экономического развития Липецкой области, заказчики определятся с партнерами по решению задач в области автоматизации до 24 сентября. Дополнительно, комиссия проведет оценку заявленных проектов и примет решение о финансовой поддержке участников конкурса. Подведение итогов пройдет в октябре в рамках форума IT-DRIVE.