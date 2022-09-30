Липецкие кадеты отличились на патриотической смене Союзного государства «За честь Отчизны». Наша команда «Звезда Кадета» заняла четвёртое место. Это лучший результат среди участников от Российской Федерации.

Кадетская смена проходила в Республике Беларусь при поддержке Минпросвещения России и Министерства образования Беларуси. Участие приняли более 500 школьников 14-16 лет из кадетских школ. Состязательная программа включала презентацию делегаций, инсценировку песни, строевой смотр, а также соревнования по стрельбе из пневматической винтовки и военизированную эстафету «Ураган». Победители награждены кубками, дипломами, памятными призами и сувенирами.

«В непростое время, которое сейчас переживает страна, для нас важно, чтобы наши дети гордились своей Родиной и стремились к тому, чтобы называться патриотами», — подчеркивает губернатор области Игорь Артамонов.