Липчанки Ксения Новикова, Виктория Саблина и Надежда Галкина заняли первое место в дисциплине «ката-группа» на международных соревнованиях по каратэ «Петербургская осень». Ксения Новикова стала также бронзовым призёром турнира в личном зачете.

Спортивное событие состоялось в Санкт-Петербурге. Соревнования проходили среди мальчиков и девочек 6–9 лет по ката, юношей и девушек 10–13 лет, кадетов 14–15 лет, юниоров 16–17 лет и взрослых по ката и кумитэ. Участниками стали около 2000 спортсменов, сообщает управление физической культуры и спорта Липецкой области.

«Поздравляем наших спортсменок с очередной победой и гордимся их достижениями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.