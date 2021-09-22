Сборная команда Липецкой области завоевала три золота, одно серебро и две бронзы на чемпионате России по всестилевому каратэ. В турнире, который проходил в Краснодарском крае, участвовали 326 спортсменов из 51 региона, сообщает региональное управление физической культуры и спорта.

Липчанка Анастасия Цысова стала чемпионкой страны в абсолютной весовой категории в дисциплине «ограниченный контакт». Евгений Буцилин, не смотря на сломанный палец, завоевал золото в весовой категории до 72 килограммов. Яков Борисов победил в самой престижной весовой категории – свыше 90 килограммов. Вторым в этой категории стал ещё один липецкий спортсмен Михаил Дриновский. Бронзовыми призёрами в дисциплине «полный контакт» стали грязинские спортсмены Александр Антипов и Алексей Кузнецов.

По итогам чемпионата Анастасия Цысова, Евгений Буцилин и Яков Борисов прошли отбор в сборную Российской Федерации и примут участие в чемпионате мира, который пройдёт в Турции в ноябре 2021 года.

«Наши спортсмены показали очень достойный результат. Теперь им предстоит представлять родной регион и свою страну на мировом первенстве. Это большая ответственность для них и гордость для нас. Областная власть активно поддерживает спорт, мы стараемся сделать его доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.