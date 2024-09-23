Липецкая сборная по всестилевому каратэ завоевала 11 медалей XVI Всероссийских юношеских Игр боевых искусств. Соревнования проходили по трем спортивным дисциплинам всестилевого каратэ: ограниченный контакт, полный контакт и полный контакт в средствах защиты. В результате золото липецкой команде принесла Николь Белик, серебро – Кирилл Матюшин, Алина Якушова, Егор Шапошников, Дмитрий Кобзарь, Екатерина Калинина, Максим Зиборов, бронзу – Вероника Лукина (две медали), Дмитрий Парахин и Максим Сон. Соревнования проходили с 12 по 17 сентября в поселке Витязево Краснодарского края. На татами вышли более 900 каратистов из 49 субъектов Российской Федерации.

«Конкуренция была серьезная, но липецкие ребята сумели показать хороший результат. Безусловно, это заслуга не только юных спортсменов, но и их тренеров. Такие достижения мотивируют многих стараться, ставить цели и добиваться побед. Мы видим, что запрос на занятия спортом в регионе с каждым годом растёт. Но и инфраструктура обновляется. В Липецкой области проводится реконструкция и ремонт спортшкол и стадионов, строятся новые площадки для занятий физкультурой. Это всё – для жителей, чтобы они могли с пользой для своего здоровья проводить время», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.