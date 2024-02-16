Липецкие каратисты стали победителями и призёрами всероссийских соревнований по каратэ «Кубок Петра Великого», которые проходили 10 и 11 февраля в многофункциональном спортивно-оздоровительном комплексе «Атлант» под Липецком. В соревнованиях приняли участие около 800 спортсменов из 26 регионов Российской Федерации.

В нелегкой борьбе воспитанники Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва смогли завоевать 12 медалей. Первое место у Ксении Новиковой, Валерии Паскидовой, второе – у Германа Кызыма, Руслана Монова, Валерии Паскидовой, Виктории Саблиной, третье – у Владимира Бражникова, Варвары Пашинцевой, Германа Кызыма, Анастасии Головиной, Надежды Галкиной, Доминики Долматовой. Кроме того, Герман Кызым, Ксения Новикова и Виктория Саблина выполнили норматив мастера спорта России.

«Липецкие каратисты показали хороший результат. Это, конечно же, их заслуга – их терпения и воли к победе, но и тренерского состава. В регионе серьезное внимание уделяется всем аспектам сферы физкультуры и спорта. Мы строим и обновляем спортобъекты, а также стимулируем хороших тренеров работать и воспитывать чемпионов», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.