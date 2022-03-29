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26 марта в МБУ ФСО «Спортивный центр имени Алексея Гринина» (г. Озёры, Московская область) состоялись несколько спортивных соревнований по киокусинкай:

Кубок Московской области по киокусинкай среди мужчин и женщин;

Открытое первенство Московской области по киокусинкай среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет;

Открытый Межрегиональный фестиваль по киокусинкай среди юношей и девушек 10-11 лет.

Свои регионы и клубы на соревнованиях представили около четырехсот спортсменов со всей страны.

Воспитанники ЛРОО «Федерация Киокусинкай» завоевали в общей сложности 13 медалей: 6 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых!

Межрегиональный фестиваль 10-11 лет:

Первое место – Любовь Иванова (в/к до 55 кг)

Второе место – Валери Мелтонян (в/к до 30 кг)

Второе место – Богдан Страхов (в/к до 45 кг)

Третье место – Маргарита Сотникова (в/к до 45 кг)

Первенство 12-13 лет:

Первое место – Данил Загрядских (в/к до 50 кг)

Первое место – Елизавета Асланова (в/к до 50 кг)

Второе место – Матвей Арестов (в/к свыше 55 кг)

Первенство 14-15 лет:

Первое место – Роман Чумаков (в/к до 60 кг)

Первое место – Александр Сотников (в/к до 65 кг)

Третье место – Даниил Стукалов (в/к до 55 кг)

Первенство 16-17 лет:

Первое место – Андрей Поляков (в/к до 60 кг)

Третье место – Кирилл Иванцов (в/к до 70 кг)

Кубок среди мужчин и женщин:

Третье место – Егор Гаделев (в/к до 70 кг)

Поздравляем спортсменов и их тренеров Сергея Чермошенцева, Сергея Семянникова и Евгения Лаврищева!