Всероссийские соревнования по каратэ «Кубок Дружбы» принесли липецким спортсменам четыре золотых и пять бронзовых медалей. Три награды высшей пробы представители региона завоевали в командном первенстве в категории «ката-группа». Остальные награды получили в личном зачете.

Состязания проходили в Тольятти на базе ледового Дворца спорта «Лада-Арена». В них приняли участие около 2000 спортсменов из 30 регионов России, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона. Липецкую область представила сборная команда Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва. Всего было разыграно 62 комплекта медалей.

«Гордимся победами наших спортсменов и желаем им дальнейших успехов. Эти достижения очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает руководитель области Игорь Артамонов.