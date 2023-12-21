Представители Липецкой области завоевали шесть золотых, одну серебряную и две бронзовые награды Всероссийских соревнований по всестилевому каратэ в рамках 17-го фестиваля единоборств «Москва Златоглавая». Победителями турнира в своих категориях стали Арина Наливкина, Глеб Косых, Екатерина Калинина, Герман Заботин, Дмитрий Усачев, Виктория Гнездилова. Серебро команде принес Егор Шапошников. Бронзу – Максим Сон и Веста Ермолаева.

Соревнования состоялись в Московском центре боевых искусств. Участие приняли более тысячи спортсменов из 24 субъектов России. Участники разыграли медали в трех дисциплинах: полный контакт, ограниченный контакт и полный контакт в средствах защиты. «Отличный результат липецкой команды. Хочется поздравить ребят и их тренеров и пожелать дальнейших успехов и достижений», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.