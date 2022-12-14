Липецкие каратисты отличились на Всероссийских соревнованиях по каратэ WKF «Кубок Бояринова», которые прошли в Смоленске. В них приняли более пятисот спортсменов из 27 регионов России, а также команды из Беларуси.

В этом году соревнования проходили в 12 раз и были посвящены 100-летию Героя Советского Союза Григория Бояринова. Церемонию открытия турнира посетил его сын – Андрей Бояринов. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах – ката и кумитэ. В первой каратист выполняет «бой с тенью», а вторая предполагает поединок, где каратисты распределены на группы по весовым категориям. По результатам турнира липчане завоевали три серебряные и три бронзовые медали.

Надежда Галкина стала двукратным серебряным призёром соревнований. Серебро и бронзу команде принес Руслан Монов. Также бронзовые награды турнира завоевали Владимир Бражников и Ксения Новикова.