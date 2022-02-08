В столице Республики Беларусь состоялся II международный открытый Кубок города Минска по кекусин-кан карате.
В соревнованиях приняли участие девять воспитанников ЛРОО «Федерация киокусинкай» (С/К «Спарта»), восемь из которых заняли призовые места:
- Первое место – Мария Терехова (12-13 лет, в/к до 60 кг)
- Первое место – Степан Алексеев (14-15 лет, в/к до 60 кг)
- Первое место – Арина Тимофеева (14-15 лет, в/к до 50 кг)
- Первое место – Александр Васильев (16-17 лет, в/к до 70 кг)
- Первое место – Илья Бахтиаров (16-17 лет, в/к свыше 70 кг)
- Второе место – Дарья Шевцова (12-13 лет, в/к до 50 кг)
- Третье место – Кирилл Аносов (14-15 лет, в/к до 65 кг)
- Третье место – Владимир Чаплинский (16-17 лет, в/к до 70 кг)