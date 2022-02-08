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Липецкие каратисты завоевали восемь медалей на Кубке Минска

1 час назад
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В столице Республики Беларусь состоялся II международный открытый Кубок города Минска по кекусин-кан карате.

В соревнованиях приняли участие девять воспитанников ЛРОО «Федерация киокусинкай» (С/К «Спарта»), восемь из которых заняли призовые места:

  • Первое место – Мария Терехова (12-13 лет, в/к до 60 кг)
  • Первое место – Степан Алексеев (14-15 лет, в/к до 60 кг)
  • Первое место – Арина Тимофеева (14-15 лет, в/к до 50 кг)
  • Первое место – Александр Васильев (16-17 лет, в/к до 70 кг)
  • Первое место – Илья Бахтиаров (16-17 лет, в/к свыше 70 кг)
  • Второе место – Дарья Шевцова (12-13 лет, в/к до 50 кг)
  • Третье место – Кирилл Аносов (14-15 лет, в/к до 65 кг)
  • Третье место – Владимир Чаплинский (16-17 лет, в/к до 70 кг)

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