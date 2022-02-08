В соревнованиях приняли участие девять воспитанников ЛРОО «Федерация киокусинкай» (С/К «Спарта»), восемь из которых заняли призовые места:

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