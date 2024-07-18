Представители здравоохранения Липецкой области побывали в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А.В. Вишневского Минздрава России. Им предоставили возможность наблюдать за сложнейшей операцией. Также липчане обсудили сотрудничество с директором института, академиком РАН Амираном Ревишвили. Обговорили возможность стажировки липецких кардиохирургов на базе института.

В планах липецких медиков – освоение операций РЧА на сердце. Радиочастотная абляция – это малоинвазивное вмешательство, после которого человек очень быстро возвращается к привычной жизни. Сейчас за такой помощью липецкие пациенты вынуждены ездить в Москву. После обучения и закупки оборудования липецкие кардиохирурги смогут делать не менее 350 таких операций в год.

«Здравоохранение региона должно стремиться к уровню, соответствующему федеральным клиникам, а липецкие врачи – изучать и осваивать современные методы лечения. Это залог решения многих демографических проблем», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.