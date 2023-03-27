Танец «Донская праздничная» в исполнении воспитанников студии «Казаки России» стал изюминкой гала-концерта детского этапа Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!» в Государственном Кремлевском дворце. Артистизм и техника липчан покорили зрителей и заслужили высокую оценку профессионалов. Как отметили эксперты, липецкие казачата впечатляюще выполнили трюковую часть танца, с которой тяжело справляться даже взрослым.

«Это был очень важный для нас концерт, – делится впечатлениями юная артистка Ева Малявкина. – Сначала очень волновались. Удивил размер сцены, я никогда не видела таких больших. Но мы быстро сориентировались и выложились для наших зрителей. Самый крутой опыт в моей жизни!».

По условиям фестиваля требовалось показать региональные особенности традиционной культуры. «Донская праздничная» с её яркими колоритными костюмами, интересным сюжетом, темпераментностью и позитивной энергетикой соответствовала им больше всего, сообщает региональное управление культуры и туризма.

«Творчество «Казаков России» – это пример бережного отношения к традициям и образец большого мастерства. Замечательно, что артисты передают свои навыки подрастающему поколению, которому предстоит развивать и сохранять культурное наследие России», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Всероссийский фестиваль «Танцуй и пой, моя Россия!» проходит в Москве с 2017 года при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и «РОСКОНЦЕРТА». Раньше в нём принимали участие только взрослые артисты. Многочисленные заявки от детских коллективов страны, богатых юными талантами, и ориентир на преемственность поколений дали старт большому и яркому ежегодному фестивалю «Танцуй и пой, моя Россия – Дети!».