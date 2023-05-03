Воспитанники образцового коллектива «Студия народного искусства государственного театра танца «Казаки России» представили Липецкую область на Всероссийском фестивале-конкурса «Сочи Арт». Их соперниками стали творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, города Сочи, Республики Чувашия и других регионов. Победный трофей коллектива под руководством заслуженного артиста РФ Сергея Тертычного – гран-при фестиваля, сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

Липчане получили награды во всех шести представляемых номинациях. Отличились все пять возрастных групп студии. Лауреатами I степени за народные танцы соло стали Егор Попов, Дарья Селищева, Мария Пузатых, лауреатом II степени – Анастасия Кривошей. Танцевальные номера «Моя первая шашка», «Донская казачка», «Полька Фенька», «Калинка», «Мотаня», «Круговая», «Донская праздничная» – это лишь малая часть того, что представили «казачата» на суд зрителей. Не менее яркими оказались выступления вокальной группы. Елизавета Пилюгина и Полина Браило возвращаются с конкурса лауреатами номинации «Народное пение».

Теперь «казачата» как победители Всероссийского конкурса смогут принять участие в Ежегодной международной премии в области искусств «Арт Старт» в Санкт-Петербурге в начале следующего года. «Это значимый успех наших юных артистов. Они прославляют регион через свое творчество и доказывают, что являются достойными наследниками заслуженного коллектива», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.