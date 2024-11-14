Воспитанники детской студии народного искусства Государственного театра танца «Казаки России» завоевали сразу три Гран-при на Московском детско-юношеском фестивале казачьей культуры, который прошел с 15 по 17 октября в концертном зале «Измайлово». Казачата получили Гран-при для всего коллектива, в хореографии и вокале. Также завоевали одну золотую и две серебряные медали в других номинациях. Скоро у «Казаков России» будет больше возможностей для репетиций номеров. По поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова им передали концертный зал «Октябрь». Сейчас его реконструируют по нацпроекту «Культура». «Они выступали на Поклонной горе, Красной площади и Олимпиаде в Сочи, танцевали в Государственном Кремлевском и Букингемском дворцах, объехали больше 30 стран и бессчётное количество городов и сёл России. Это гордость липецкой земли. Гордость всей страны – театр танца «Казаки России», у которого 34 года своего театра не было», – отметил Игорь Артамонов.