На кладбищах областного центра стартовали мероприятия по подготовке к массовым посещениям, которые приходятся на православные праздники: Пасха, Красная горка, Радоница.

На территории Липецка расположены 19 кладбищ, их общая площадь – свыше 236 гектаров. В настоящий момент специалисты муниципальной службы «Ритуальные услуги» в местах захоронения поочередно сносят аварийные деревья, опиливают нависающие ветки, вырубают дикорастущую поросль, выносят мусор из секторов и убирают туалеты. Работы производятся как вручную, так и с использованием спецтехники.

– До 25 апреля будет осуществлен завоз воды и песка на все городские кладбища. Соответствующие муниципальные контракты на поставку уже заключены, сейчас ведется ремонт и очистка мусорных баков, подготовка площадок под песок, – рассказал директор МБУ «Ритуальные услуги города Липецка» Евгений Лепекин.

Кроме того, в апреле специалисты займутся покраской баков и ворот на территориях кладбищ. После полного схода снежного покрова сотрудники приступят к очистке газонов от мусора и их прочесыванию, а затем и выкашиванию. Особое внимание будет уделено воинским захоронениям – здесь в обязательном порядке будет выполнена сезонная уборка.

– Обращаем внимание посетителей кладбищ, что складировать отходы необходимо строго в отведенных для этого местах, создание несанкционированных свалок недопустимо, – подчеркнул Евгений Лепекин.

Стоит отметить, что в общей сложности на кладбищах установлено 74 бункера для складирования мусора. Его вывоз будет осуществляться регулярно, с использованием техники – мусоровозов и самосвалов с манипуляторными грейферами.

При возникновении вопросов по содержанию кладбищ, наличию воды или песка, необходимо обращаться к смотрителям кладбищ, они находятся на рабочих местах ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (в воскресенье – до 15.00). Также необходимую информацию можно получить по телефону диспетчера МБУ: 39-38-40 (работает круглосуточно), сообщает пресс-служба администрации г. Липецка.