Приемная кампания по федеральному проекту «Профессионалитет» продолжается в трех колледжах Липецкой области. Об этом сообщили в управлении образования и науки региона.

Так, Липецкий металлургический колледж за две недели получил уже более 300 заявлений на обучение по перспективным профессиям. Самыми популярными специальностями стали электрик, автоматчик и техник-технолог. В Липецком медицинском колледже приемная кампания находится в самом разгаре. За такой же период времени на обучение по программе «Профессионалитет» подано почти 400 заявлений. Особой популярностью среди абитуриентов получили профессии фельдшера и медсестры. Кроме того, в этом году открыт набор на специальность «Лечебное дело» на базе основного общего образования.

Абитуриенты также активно подают заявления в Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий. Приемная комиссия обработала уже около 100 заявлений. Маляры, мастера по ремонту автомобиля и техники по ремонту и обслуживанию компьютерных систем – на волне популярности.

Амбассадоры «Профессионалитета» продолжают знакомить поступающих с новыми образовательными программами, а также консультируют по всем вопросам, связанным с подачей документов. «Юношей и девушек ждут множество возможностей и высококвалифицированных специалистов, готовых помочь в достижении карьерных целей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.